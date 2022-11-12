Мурашко заявил, что Россия отвергает заявления ряда стран G20 по спецоперации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на саммите «Большой двадцатки» (G20) в субботу, 12 ноября, заявил, что Москва решительно отвергает замечания, сделанные некоторыми странами «Группы двадцати» в отношении специальной военной операции (СВО).

— Операция призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 году и на протяжении восьми последних лет подвергались военной агрессии, — подчеркнул глава Минздрава РФ.

Кроме того, он добавил, что основанием для проведения СВО России на Украине стало гарантированное статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций право на самооборону, о чем Москва уведомила членов Совбеза ООН, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что онлайн-присутствие президента России Владимира Путина на саммитах G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) или его видеообращения к участникам не планируются.

Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Сергей Маркелов заявил, что отсутствие главы РФ на саммите G20 принесет больше пользы для него самого, чем присутствие.