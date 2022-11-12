Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра

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Синоптики предупредили о сильном ветре 13 ноября, порывы которого могут достигать 17 м/с. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

11 ноября в Гидрометцентре России сообщили о «желтом» уровне погодной опасности из-за сильного ветра с утра субботы до утра понедельника.

До этого главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова пояснила, с чем связаны температурные рекорды в столице. По ее словам, недавняя пасмурная погода в Москве обусловлена антициклонами северного происхождения, в которых циркулировал холодный воздух. Затем в столицу пришли циклоны, и она оказалась в теплом секторе.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в начале предстоящей недели в столичном регионе ожидается теплая погода преимущественно с плюсовыми показателями и небольшим дождем. Однако в середине текущей недели температурный фон постепенно начнет меняться.