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Умерла режиссер БДТ Людмила Шувалова

Евгений Жуков
Общество
Умерла режиссер БДТ Людмила Шувалова
Фото: Pexels

Режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова Людмила Шувалова умерла в возрасте 95 лет в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе театра.

— 11 ноября 2022 года ушла из жизни режиссер Людмила Павловна Шувалова, человек уникальной творческой судьбы и редкого дарования, чье имя более 70 лет связано с БДТ, — говорится в тексте сообщения.

Уроженка Брянской области, она поступила в столичное театральное училище в 40-е годы, а затем стала служить актрисой в Московском театре транспорта, нынешнем «Гоголь-центре». В начале 1950-х годов Шувалова переехала в Ленинград вслед за супругом, актером БДТ Владиславом Стржельчиком.

— Свой творческий путь в театре она начала как актриса. Ее первой работой стала роль Малуши в спектакле «Снегурочка». Позднее актриса сыграла Оттилию в спектакле «Перед заходом солнца» и Марину в спектакле «Обрыв», — говорится в некрологе на официальном сайте БДТ.

В послужном списке у Людмилы Шуваловой еще множество ролей, однако свое призвание она нашла в режиссуре. Около десяти лет она работала ассистентом, а в начале 80-х годов сама заняла режиссерское кресло. Из-под ее руки вышли спектакли «Этот пылкий влюбленный», «Цена», «Любовные письма» и множество других постановок.

За большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю актерскую деятельность Шувалову наградили медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени.

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