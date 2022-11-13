Гинеколог Ерохина назвала причины, которые мешают женщине забеременеть и родить

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Стресс, продолжительные эмоциональные потрясения, курение и употребление алкоголя уменьшают шансы для женщины забеременеть и выносить ребенка. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-гинеколог Ольга Ерохина.

По словам эксперта, все эти факторы способствуют прекращению процесса овуляции:

— Несмотря на то что даже у здоровой женщины овуляция происходит не каждый месяц. Тем не менее этот процесс очень важный. К тому же овуляция сходит на нет у женщин старшего возраста, когда настает менопауза.

У девушек молодого возраста, уточнила врач, примерно пару раз в год тоже наблюдается ановуляция, то есть отсутствие овуляции:

— После 30 лет количество овуляций в год сокращается. В 45 лет три цикла из четырех бывают ановуляторными. Это помогает понять, почему чем старше женщина становится, тем труднее ей забеременеть. Кроме того, отсутствие овуляции наблюдается даже у беременных.

Причины возникновения этого процесса абсолютно разные:

— К слову, одежда никак не влияет на процесс овуляции. А вот сильный стресс, а также продолжительные эмоциональные потрясения, действуют разрушительно. Если женщина сильно переутомляется, подвергается сильным физическим нагрузкам, постоянно меняет климат и долго путешествует, это может увеличить риск развития ановуляции. Алкоголь и курение тоже сокращают шансы стать мамой.

К физиологическим причинам можно также отнести очень низкий вес и постоянное снижение массы тела, заметила медик:

— Процесс овуляции будет происходить нормально, если жировая ткань организма женщины будет составлять не меньше 18 процентов от всего веса.

На процесс созревания яйцеклетки и дальнейший процесс оплодотворения влияет негативно злоупотребление контрацептивными препаратами. Такие средства сокращают период овуляции и не позволяют женщине спланировать беременность, заключила врач.

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