Москвичей предупредили о сильном ветре до конца воскресенья

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сильный ветер порывами до 17–22 метров в секунду сохранится в столице до конца воскресенья, 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— По прогнозам синоптиков, до конца дня в столице сохранится сильный ветер. Его порывы местами могут достигать 17–22 метра в секунду, — говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы призвали сохранять внимательность, находясь на улице. Не рекомендуется прятаться от непогоды под деревьями, а также парковать автомобили под шаткими конструкциями, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать до утра понедельника, 14 ноября.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что постепенное похолодание придет в Московский регион в четверг, 17 ноября. По словам специалиста, с середины следующей недели Москва будет постепенно погружаться в метеорологическую зиму, так как погодные показатели начнут становиться устойчиво отрицательными.