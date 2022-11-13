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Синоптик рассказал, когда в Москве начнется метеорологическая зима

Евгений Жуков

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Погода в Москве
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Синоптик рассказал, когда в Москве начнется метеорологическая зима
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Постепенное похолодание придет в Московский регион в четверг, 17 ноября. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, из-за повышенного давления в столице ожидается ясная погода. В ночное время температура воздуха будет варьироваться от 0 до минус 3 градусов, днем стоит ожидать аналогичных показателей. Будет дуть умеренный восточный ветер.

По словам специалиста, с середины следующей недели Москва будет постепенно погружаться в метеорологическую зиму, так как погодные показатели начнут становиться устойчиво отрицательными.

В пятницу, 18 ноября, жителей Москвы ожидает переменная облачность, местами будут осадки в виде снега. Ночью же температура воздуха сохранится в пределах минус 2–4 градусов, а днем потеплеет до плюс 1 градуса. Ветер восточный, умеренный.

Леус предположил, что облачную погоду с мокрым снегом стоит ожидать в выходные дни. В субботу, 19 ноября, — от 0 до минус 1 градуса, а в воскресенье — от 0 до минус 3 градусов.

С понедельника, 21 ноября, в столичном регионе еще сильнее похолодает, температура опустится до 6–7 градусов с отрицательными значениями, рассказал «ВМ» метеоролог.

До этого синоптики предупредили о сильном ветре в столице 13 ноября, порывы которого могут достигать 17 м/с.

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