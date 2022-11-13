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Собянин рассказал о строительстве детских садов и школ на севере Москвы

Евгений Белоусов
Город
Собянин рассказал о строительстве детских садов и школ на севере Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Северный административный округ Карта всех событий

На севере Москвы продолжаются активное строительство и благоустройство детских садов и школ. Об этом в воскресенье 13 ноября, сообщили мэр столицы Сергей Собянин.

— Скоро введем школу в Бескудниковском районе и детский сад в Ховрине. Для малышей сделаем развивающую зону с площадками, где они смогут играть и заниматься спортом, — рассказал мэр.

По словам Собянина, в начале сентября столичные власти открыли учебные корпуса на улице Смольной и в Малом Песчаном переулке. Всего они рассчитаны на 650 школьников.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Кроме того, на Смольной работает еще и дошкольное отделение на 300 мест. А на улице Софьи Ковалевской на этой неделе открылся учебный корпус на 250 мест, написал мэр в своем Telegram-канале.

До этого стало известно о строительстве детского сада на 225 мест в составе жилого комплекса в поселении Сосенском в ТиНАО. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что участок предоставлен инвестору сроком на пять лет.

Помимо этого, в районе Покровское-Стрешнево завершилось строительство детского сада на 350 мест. Он станет частью жилого комплекса. Трехэтажное здание построили по адресу Волоколамское шоссе, владение 71/9.

Москва Сергей Собянин Детские сады Северный административный округ (САО)
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