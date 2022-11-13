Городские службы устраняют последствия непогоды в Москве

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Городские службы Москвы устраняют последствия недавней непогоды в столице. В городе были зафиксированы порывы ветра до 22 метров в секунду. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— По прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в столице до конца суток. Будьте предельно внимательны на улице, — говорится в сообщении.

Городские службы сейчас оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные ветром конструкции.

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О случаях падения деревьев и повреждения конструкций москвичам рекомендуют сообщать в Единый диспетчерский центр, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать до утра понедельника, 14 ноября.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что ноябрь в этом году отличается значительными перепадами температуры. Подобный характер погоды может сохраниться на протяжении всего месяца, поэтому не исключено, что устойчивые холода придут в Москву позднее обычного.