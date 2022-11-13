Четыре человека погибли при взрыве на улице в Стамбуле

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В результате взрыва на улице Истикляль, одной из самых популярных улиц Стамбула среди туристов, погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили власти города.

Кроме того, еще 38 человек пострадали, передает ТАСС.

Вечером в воскресенье, 13 ноября на улице Истикляль прогремел взрыв. Недалеко от нее находится российское консульство. Сейчас место происшествия оцеплено турецкими службами безопасности.

Позднее прокуратура Стамбула сообщила, что возможной причиной взрыва является теракт. Генконсульство России в городе не располагает информацией о соотечественниках, которые могли пострадать при взрыве.

В конце октября в результате нападения террористов возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз погибли 15 человек. Неизвестные открыли стрельбу у мавзолея. Еще 10 человек были ранены.