Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Четыре человека погибли при взрыве на улице в Стамбуле

Евгений Белоусов
В мире
Четыре человека погибли при взрыве на улице в Стамбуле
Фото: Pixabay

В результате взрыва на улице Истикляль, одной из самых популярных улиц Стамбула среди туристов, погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили власти города.

Кроме того, еще 38 человек пострадали, передает ТАСС.

Вечером в воскресенье, 13 ноября на улице Истикляль прогремел взрыв. Недалеко от нее находится российское консульство. Сейчас место происшествия оцеплено турецкими службами безопасности.

Позднее прокуратура Стамбула сообщила, что возможной причиной взрыва является теракт. Генконсульство России в городе не располагает информацией о соотечественниках, которые могли пострадать при взрыве.

В конце октября в результате нападения террористов возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз погибли 15 человек. Неизвестные открыли стрельбу у мавзолея. Еще 10 человек были ранены.

Взрывы Смерть Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте