Доктор медицинских наук сообщила о смертельной опасности фастфуда

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предупредила о смертельной опасности, которую несет любимый людьми фастфуд. По ее словам, злоупотребление такой едой вызывает зависимость и может привести к развитию опасных для жизни заболеваний.

— Люди, которые злоупотребляют фастфудом, имеют метаболические поломки в организме и избыток жира, потенциально могут попасть в зону риска деменции, — заявила врач.

Королева объяснила, что у человека может развиться абдоминальное ожирение. Из-за него уменьшается зона гиппокампа, объем которой напрямую зависит от способностей запоминать и анализировать.

Лучше всего — навсегда отказаться от фастфуда. Однако если человек слишком любит вредную еду, Королева рекомендует употреблять ее не больше раза в неделю, передает «Москва24».

Коммерческий директор Денис Климкин рассказал, какие напитки стоит сочетать с фастфудом. Эксперт посоветовал сделать выбор в пользу воды или чая, объяснив это тем, что у этих напитков простой состав, без консервантов и сахара, а значит, они не наносят вред фигуре и здоровью. Лучше выбрать зеленый чай.

Многие люди думают, что соки не содержат в себе сахара и это делает их более полезными, однако подобное мнение ошибочно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.