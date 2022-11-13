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Тишковец спрогнозировал сугробы в Москве и области на следующей неделе

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Тишковец спрогнозировал сугробы в Москве и области на следующей неделе
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Сугробы до восьми сантиметров появятся в Москве уже на следующей неделе. В Подмосковье высота сугробов составит 15 сантиметров. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Несмотря на то, что метеозима наступит с опозданием в пять суток, снежный покров начнет формироваться раньше положенной средней даты его появления почти на две недели, — заявил он.

По словам синоптика, ожидаемая высота сугробов привычна для середины декабря. Однако в этом году они появятся раньше. Кроме того, в субботу и воскресенье местами пройдет кратковременный снег, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он будет действовать до утра понедельника, 14 ноября.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что ноябрь в этом году отличается значительными перепадами температуры. Подобный характер погоды может сохраниться на протяжении всего месяца, поэтому не исключено, что устойчивые холода придут в Москву позднее обычного.

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