Автобусную остановку у метро «Автозаводская» перенесли на другую сторону улицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Автозаводская улица Карта всех событий

Автобусная остановка у метро «Автозаводская» перенесена на другую сторону одноименной улицы. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Теперь автобусы 888к останавливаются вместе с маршрутом с835, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На Замоскворецкой линии московского метро с 12 ноября между участками «Автозаводская» и «Орехово» закрылись сразу пять станций. В связи с реконструкцией тоннеля поездки будут прекращены на полгода. «Вечерняя Москва» выяснила, какими альтернативными маршрутами пользоваться горожанам на время частичного закрытия зеленой ветки.

Также москвичам рассказали об особенностях работы метро в связи с закрытием Замоскворецкой линии метрополитена. Так, вестибюли на станциях «Орехово» и «Автозаводская» могут работать по измененному графику для повышения пропускной способности. При этом один вестибюль может работать для входа, другой — для выхода.