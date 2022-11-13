Российские войска уничтожили 20 диверсантов ВСУ при попытке высадиться на Кинбурнскую косу

Фото: Минобороны РФ

Российские солдаты уничтожили около 20 украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в районе Кинбурнской косы. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил представитель силовых структур РФ.

— Сегодня утром при попытке высадки в районе села Покровского на Кинбурнской косе уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ, — заявил он.

Известно также об уничтожении российскими военными четырех легкомоторных плавательных средств украинской армии, передает РИА Новости.

До этого официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ударами российской авиации был уничтожен арсенал украинской армии в Черкасской области Украины.

«Вечерняя Москва» разбиралась, что на самом деле происходит на Херсонском направлении. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на левом берегу Днепра уже создан плацдарм для российских войск.

Дандыкин в беседе с «ВМ» также объяснил, что решение об отводе российских войск с территории Херсона необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.