Школьный психолог в США обвинила в домогательствах 10-летнего мальчика

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Психолог-консультант одной из школ американского штата Флорида обвинила десятилетнего мальчика в домогательствах. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает портал NBC News.

Известно, что инцидент произошел в конце октября. Сотрудница учебного заведения из города Холли-Хилл утверждает, что зашла в класс, чтобы обсудить с учителем образовательный процесс, когда один из четвероклассников подошел поприветствовать ее. По словам психолога, мальчик одной рукой обхватил ее шею, а другой схватил за левую грудь.

Педагог сбросила руку младшеклассника с груди, после чего тот отошел от нее. Женщина сообщила об инциденте в администрацию школы, после чего туда была вызвана полиция, а ребенок был отстранен от занятий. В настоящее время ему грозит обвинение в оскорблении действием.

Мальчик отрицает свою вину, а адвокаты его семьи заявили, что школьная администрация применила к ребенку санкции без должного расследования произошедшего. 8 ноября школьнику разрешили вернуться в класс. Никаких комментариев от директора школы по случившемуся не последовало, пишет Lenta.ru.

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