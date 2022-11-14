«Очередной клоун»: британцы назвали Сунака лицемером после заявления о Путине

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак высказался об решении президента России Владимира Путина не ехать на саммит G20. Слова политика из Соединенного Королевства вызвали активную критику со стороны читателей Daily Mail, которые обвинили его в лицемерии.

— Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте — прим. «ВМ»), пока на него не надавили, — прокомментировал Steve Kent.

Многие британцы отметили, что действия Сунака двигают страну в не лучшем направлении. Оскорбления в адрес Путина могут вылиться в новые санкции, которые напрямую отразятся на экономике Великобритании. В связи с этим, пользователь под псевдонимом QueenandCountry заявил, что британский премьер и канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант представляют большую опасность опасность для государства.

— Сунак — очередной клоун, — цитирует RabD РИА Новости.

15 ноября на Бали начнется саммит G20. Президент России Владимир Путин не будет принимать участия в мероприятии. Страну в онлайн-формате представит глава МИД Сергей Лавров. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему было принято такое решение.