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Столичный Росреестр принял свыше 110 тысяч онлайн-заявлений в октябре

Александр Афонин
Город
Столичный Росреестр принял свыше 110 тысяч онлайн-заявлений в октябре
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Столичное управление Росреестра в октябре этого года приняло 113 150 онлайн-заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости, что на 95 процентов больше октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 14 ноября.

— Статистика поступивших в управление электронных заявлений ежемесячно подтверждает эффективность вносимых изменений, востребованность данных процедур, — сказал руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, ведомство регулярно проводит работы по переводу учетно-регистрационных действий с недвижимостью в электронный вид. Так, в июне центры госуслуг «Мои Документы» начали онлайн-передачу документов, что позволило сэкономить время оказания услуги на два дня и сохранить качество сделок.

Всего же с начала года Росреестр принял 808 373 онлайн-заявления. Это на 52,2 процента выше аналогичного периода 2021 года.

До этого сообщалось, что в сентябре в Москве средняя цена сделок с жильем снизилась на 7,3 процента и составила 18,13 миллиона рублей. Как уточняется, в 2021 году в сентябре средняя цена квартиры в новостройке была на уровне 17,77 миллиона рублей, что на 2,03 процента ниже текущего месячного показателя.

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