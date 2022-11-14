Джо Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры на G20 впервые в качестве глав государств

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Президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября.

Еще на прошлой неделе стало известно, что стороны проведут переговоры между собой на предстоящем саммите. Си Цзиньпин и Байден ранее встречались несколько раз, однако очная встреча на Бали пройдет для политиков в качестве глав двух стран, сообщает РИА Новости.

Накануне американский лидер заявил, что Вашингтон продолжит активно конкурировать с Пекином, но не допустит перерастания ситуации в полноценный конфликт. По его словам, на данный момент важно сохранять мир среди стран. Кроме того, он отметил важность стабильности в Тайваньском проливе.

Китайская газета Global Times опубликовала материал, в котором говорится, что коллективный Запад во главе с США хочет перенести политическую конфронтацию на площадку G20, чтобы «поссориться» с остальными участниками саммита. Издание пишет, что конфронтация во время этой встречи помешает выполнению диалоговой функции данной платформы. Предполагается, что международное сообщество единодушно осудит подобный исход.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 ноября заявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров приземлился в аэропорту на Бали, где он примет участие в саммите G20. По ее словам, главу российского внешнеполитического ведомства встретили при участии почетного караула, также его приветствовали выступлением танцовщиц.