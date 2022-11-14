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Москомархитектура согласовала проект жилого дома на Малой Грузинской улице

Араз Салехов
Город
Москомархитектура согласовала проект жилого дома на Малой Грузинской улице
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Столярный переулок, 3к6 Карта всех событий

Москомархитектура утвердила проект клубного дома на Малой Грузинской улице. Об этом в понедельник, 14 ноября, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Ключевой атрибут архитектурного облика дома — полукруглые колонны по всей высоте здания, монументальные на нижнем уровне и более легкие на верхних этажах. Наземная часть здания разделена на две функциональные зоны — жилую и общественную. Зонирование прослеживается и на уровне фасадов: облицовка верхней жилой части и двух нижних этажей, где располагается общественная зона, выполнена разными фактурами натурального темного камня, — отметил он.

По его словам, круглые колонны отражают монументальный стиль и придают дому уникальный облик. Как уточняется, клубный дом появится по адресу Столярный переулок, дом 3, строение 6. В доме запроектировано 92 квартиры и шесть пентхаусов на 14 и 15 этажах. Автором проекта выступает бюро Kleinewelt Architekten.

Также стало известно о появлении первого детского сада с плейхабом на крыше. Кузнецов уточнил, что такие заведения в мире являются обычной практикой, но для Москвы это первый случай.

Помимо этого, планируется строительство школы на 1100 учеников в деревне Картмазово по проекту Gafa architects. Фасад здания, как уточняется, будет сформирован за счет домиков из ламелей.

Москва Сергей Кузнецов Архитектура
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