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Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Анастасия Колоскова
Общество
Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Стамбуле
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле, в результате которого пострадали более 80 человек. Сообщение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

— Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в Стамбуле, — говорится в сообщении.

Путин выразил сочувствие семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем получившим ранения.

Российский лидер также подтвердил готовность к «самому тесному взаимодействию» в борьбе против терроризма.

Теракт, о котором идет речь, произошел накануне вечером в центре европейской части Стамбула, недалеко от российского консульства.

По словам турецкого вице-президента Фуата Октая, в результате взрыва пострадал 81 человек. Состояние двух из них оценивается как тяжелое. Российских граждан среди них нет.

Турецкий министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что в настоящее время есть две версии относительно террористической атаки. Согласно предположениям, в оставленном пакете находилось взрывное устройство, которое или взорвалось само по себе или же детонация была запущена дистанционно.

Соболезнования Владимир Путин Турция
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