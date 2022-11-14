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Глава МИД Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной

Полина Долганова
В мире
Глава МИД Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной
Фото: shutterstock

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что дверь для переговоров между российской и украинской сторонами должна оставаться открытой. Об этом он сообщил в понедельник, 14 ноября.

— Я считаю, что мы должны всегда держать эту дверь открытой, так как, в конце концов, устойчивый мир может быть достигнут только за столом переговоров, — отметил глава австрийского МИД.

Он уточнил, что время для этих переговоров пока не наступило.

Он также добавил, что Россию «невозможно отменить». При этом министр уточнил, что Австрия не допустит «молчаливого возвращения к статус-кво» в отношении России, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости усадить Россию и Украину за стол переговоров с помощью дипломатических усилий.

6 ноября издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. Как утверждает издание, чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.

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