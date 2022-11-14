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Макрон призвал дипломатическими усилиями усадить Москву и Киев за стол переговоров

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Макрон призвал дипломатическими усилиями усадить Москву и Киев за стол переговоров
Фото: shutterstock

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что российскую и украинскую стороны необходимо усадить за стол переговоров с помощью дипломатических усилий. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает местная радиостанция France Inter.

— Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров, — заявил Макрон, слова которого приводит РИА Новости.

До этого член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что условия президента Украины Владимира Зеленского для мирных переговоров с Российской Федерацией размыты и «из области фантастики».

Украинский лидер ранее обозначил, что Киев пойдет на контакт с Москвой только после того, как территориальная целостность Украины будет восстановлена, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Кроме того, Зеленский потребовал от России дать гарантии, что «это не повторится».

Депутат Верховной рады Давид Арахамия в свою очередь заявил, что российская и украинская стороны могут вернуться за стол переговоров во второй половине следующего года.

Украина Эммануэль Макрон Россия Переговоры
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