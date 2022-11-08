В Госдуме заявили, что условия Зеленского для переговоров с РФ «из области фантастики»

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Условия президента Украины Владимира Зеленского для мирных переговоров с Россией размыты и «из области фантастики», заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик во вторник, 8 ноября.

Украинский лидер ранее обозначил, что Киев пойдет на контакт с Москвой только после того, как территориальная целостность Украины будет восстановлена, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Кроме того, Зеленский потребовал от РФ дать гарантии, что «это не повторится».

— Стоило только западным СМИ сообщить о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, как глава киевского режима, ранее вовсе отказывающийся от переговоров и даже подписавший соответствующий указ, озвучил условия для этих переговоров. Условия Зеленского — это демагогия, причем с размытыми формулировками. <...> из области фантастики, — сказал Белик.

По его словам, конфликт на Украине не приносит положительных результатов, однако «больно бьет по Европе». Депутат заключил, что Вашингтон, боясь выходить на прямую конфронтацию с Москвой, указывает Киеву, что делать, тем самым не давая Украине утратить возможность коммуникации с Россией, передают «Известия».

6 ноября американская газета The Washington Post сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что такие действия являются лишь попыткой умерить пыл украинского президента, который в последнее время перестал слушать своих заокеанских покровителей.