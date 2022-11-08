Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуме заявили, что условия Зеленского для переговоров с РФ «из области фантастики»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Госдуме заявили, что условия Зеленского для переговоров с РФ «из области фантастики»
Фото: president.gov.ua

Условия президента Украины Владимира Зеленского для мирных переговоров с Россией размыты и «из области фантастики», заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик во вторник, 8 ноября.

Украинский лидер ранее обозначил, что Киев пойдет на контакт с Москвой только после того, как территориальная целостность Украины будет восстановлена, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Кроме того, Зеленский потребовал от РФ дать гарантии, что «это не повторится».

— Стоило только западным СМИ сообщить о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, как глава киевского режима, ранее вовсе отказывающийся от переговоров и даже подписавший соответствующий указ, озвучил условия для этих переговоров. Условия Зеленского — это демагогия, причем с размытыми формулировками. <...> из области фантастики, — сказал Белик.

По его словам, конфликт на Украине не приносит положительных результатов, однако «больно бьет по Европе». Депутат заключил, что Вашингтон, боясь выходить на прямую конфронтацию с Москвой, указывает Киеву, что делать, тем самым не давая Украине утратить возможность коммуникации с Россией, передают «Известия».

6 ноября американская газета The Washington Post сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что такие действия являются лишь попыткой умерить пыл украинского президента, который в последнее время перестал слушать своих заокеанских покровителей.

Украина Россия Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте