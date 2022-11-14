Пожар на востоке Москвы, в котором погиб человек, потушили

Пожар в квартире жилого дома на востоке столицы, в котором погиб один человек, потушили. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 14 ноября.
По данным ведомства, полностью ликвидировали возгорание в 11:48.
Пожар, о котором идет речь, произошел в районе Сокольники, на улице 3-й Рыбинской, дом № 21, корпус 1. Горела квартира на девятом этаже, огнем повреждена площадь 30 квадратных метров.
Во время тушения пожарные спасли шестерых жильцов, один из них — ребенок.
В результате происшествия один человек погиб.
Другой пожар произошел в ночь с 13 на 14 ноября в Переведеновском переулке в Москве. Горел третий этаж административного здания.