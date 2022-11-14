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Пожар на востоке Москвы, в котором погиб человек, потушили

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар на востоке Москвы, в котором погиб человек, потушили
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, 3-я Рыбинская улица, 21к1 Карта всех событий

Пожар в квартире жилого дома на востоке столицы, в котором погиб один человек, потушили. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 14 ноября.

По данным ведомства, полностью ликвидировали возгорание в 11:48.

Пожар, о котором идет речь, произошел в районе Сокольники, на улице 3-й Рыбинской, дом № 21, корпус 1. Горела квартира на девятом этаже, огнем повреждена площадь 30 квадратных метров.

Во время тушения пожарные спасли шестерых жильцов, один из них — ребенок.

В результате происшествия один человек погиб.

Другой пожар произошел в ночь с 13 на 14 ноября в Переведеновском переулке в Москве. Горел третий этаж административного здания.

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