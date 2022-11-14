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Доминик Джокер и его супруга станут родителями с помощью ЭКО

Полина Долганова
Общество
Доминик Джокер и его супруга станут родителями с помощью ЭКО
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский певец Доминик Джокер и его жена Екатерина Бреславская станут родителями с помощью процедуры ЭКО. Об этом супруга артиста рассказала в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, они с мужем на протяжении долгого времени пробовали зачать детей самостоятельно.

— Нам посоветовали хорошего врача. У нас уже есть эмбрион. Как говорит нам доктор, возможно, после ЭКО что-то произойдет в организме, гормональный фон изменится, и все получится, — рассказала Бреславская.

Она также призналась, что в первые недели процедуры за ней будет наблюдать мама, которая работает неонатологом в перинатальном центре.

Недавно на НТВ состоялась премьера музыкального шоу «Аватар», где звезды исполняют композиции, скрываясь за трехмерными образами героев. Певец и продюсер Доминик Джокер выступил в роли Кощея. «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом. По его словам, о том, что он планирует принять участие в проекте, знала только его супруга Екатерина Бреславская. Она помогала артисту готовиться к программе.

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