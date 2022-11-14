Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Замглавы МИД РФ Грушко назвал невозможным исключение России из G20

Араз Салехов
В мире
Замглавы МИД РФ Грушко назвал невозможным исключение России из G20
Фото: МИД РФ

Процесс исключения России из «Большой двадцатки» G20 невозможен, призывы к этому со стороны Украины являются «политическими упражнениями». Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Это невозможно. Это такие политические упражнения, не более того. «Двадцатка» значительно шире, чем западные партнеры, — цитируют дипломата «Известия».

До этого в Верховную раду Украины был внесен проект заявления об обращении к Большой двадцатки (G20) с просьбой исключить Россию из состава группы. Помимо этого, авторы проекта предлагают G20 поддержать продление продовольственной сделки, усилить санкции против России, а также «существенно нарастить» экономическую, финансовую помощь Украине и помощь в вопросах безопасности.

Кроме того, агентство Associated Press сообщило, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был доставлен в больницу по прибытии на саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Однако официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова опровергла новости о его госпитализации. Дипломат назвала данную информацию «высшим пилотажем фейков».

Украина Верховная рада Украины Россия МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте