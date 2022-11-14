Замглавы МИД РФ Грушко назвал невозможным исключение России из G20

Фото: МИД РФ

Процесс исключения России из «Большой двадцатки» G20 невозможен, призывы к этому со стороны Украины являются «политическими упражнениями». Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Это невозможно. Это такие политические упражнения, не более того. «Двадцатка» значительно шире, чем западные партнеры, — цитируют дипломата «Известия».

До этого в Верховную раду Украины был внесен проект заявления об обращении к Большой двадцатки (G20) с просьбой исключить Россию из состава группы. Помимо этого, авторы проекта предлагают G20 поддержать продление продовольственной сделки, усилить санкции против России, а также «существенно нарастить» экономическую, финансовую помощь Украине и помощь в вопросах безопасности.

Кроме того, агентство Associated Press сообщило, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был доставлен в больницу по прибытии на саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали. Однако официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова опровергла новости о его госпитализации. Дипломат назвала данную информацию «высшим пилотажем фейков».