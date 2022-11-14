«Высший пилотаж фейков»: Захарова опровергла новости о госпитализации Лаврова на Бали

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова опровергла новости о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова на Бали. Об этом в понедельник, 14 ноября, она сообщила на своей странице в Telegram.

— Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив, — написала она.

До этого агентство Associated Press сообщило, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был доставлен в больницу по прибытии на саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 13 ноября заявила, что министр иностранных дел Сергей Лавров приземлился в аэропорту на Бали, где он примет участие в саммите G20. По ее словам, главу российского внешнеполитического ведомства встретили при участии почетного караула, также его приветствовали выступлением танцовщиц.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально в мероприятии должен был принять участие президент России Владимир Путин. Однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие.