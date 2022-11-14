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Более 400 разрешений на работу такси аннулировали в Москве с начала года

Александр Афонин
Город
Более 400 разрешений на работу такси аннулировали в Москве с начала года
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Московские суды аннулировали действие более 400 разрешений у перевозчиков на работу такси с начала году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 14 ноября.

— В этом году суды приостановили действие больше 400 разрешений у московских перевозчиков. Нарушения в их работе выявила МАДИ и подала исковые заявления в суды, — говорится в сообщении.

Столичные перевозчики могут лишиться разрешения на работу при выявлении нарушения работы такси. Например, если водитель повторно допустил ошибку при перевозки пассажира или стал виновником аварии, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В октябре стало известно, что количество летальных исходов в дорожно-транспортных происшествиях с участием московских таксистов сократилось на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации ГИБДД, столичные такси в целом стали попадать в аварии реже на пять процентов по сравнению с показателями 2021 года.

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