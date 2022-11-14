Более 200 тысяч человек перевезли автобусы КМ за первые выходные закрытия участка зеленой ветки

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За первые выходные закрытия участка Замоскворецкой линии метро автобусы КМ перевезли более 200 тысяч пассажиров. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

— Мы понимаем, что они работают с большой загрузкой, поэтому призываем пассажиров пользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта, соседними линиями метро, электричками Павелецкого направления и МЦД-2. За первые выходные автобусами воспользовались почти 210 тысяч пассажиров, — сказал он.

Асаул добавил, что в будни на маршруты выходит около 200 автобусов большого класса. Интервал их движения составляет около минуты, а при необходимости в город выезжают дополнительные машины, передает агентство городских новостей «Москва».

На Замоскворецкой линии московского метро с 12 ноября между участками «Автозаводская» и «Орехово» закрылись сразу пять станций. В связи с реконструкцией тоннеля поездки будут прекращены на полгода. «Вечерняя Москва» выяснила, какими альтернативными маршрутами пользоваться горожанам на время частичного закрытия зеленой ветки.