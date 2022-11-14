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Более 200 тысяч человек перевезли автобусы КМ за первые выходные закрытия участка зеленой ветки

Александр Афонин
Город
Более 200 тысяч человек перевезли автобусы КМ за первые выходные закрытия участка зеленой ветки
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

За первые выходные закрытия участка Замоскворецкой линии метро автобусы КМ перевезли более 200 тысяч пассажиров. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

— Мы понимаем, что они работают с большой загрузкой, поэтому призываем пассажиров пользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта, соседними линиями метро, электричками Павелецкого направления и МЦД-2. За первые выходные автобусами воспользовались почти 210 тысяч пассажиров, — сказал он.

Асаул добавил, что в будни на маршруты выходит около 200 автобусов большого класса. Интервал их движения составляет около минуты, а при необходимости в город выезжают дополнительные машины, передает агентство городских новостей «Москва».

На Замоскворецкой линии московского метро с 12 ноября между участками «Автозаводская» и «Орехово» закрылись сразу пять станций. В связи с реконструкцией тоннеля поездки будут прекращены на полгода. «Вечерняя Москва» выяснила, какими альтернативными маршрутами пользоваться горожанам на время частичного закрытия зеленой ветки.

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