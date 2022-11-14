Песков не стал комментировать поездку Зеленского в Херсон

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 ноября, совершил поездку в Херсон.

— Мы оставляем это без комментариев. Это территория Российской Федерации, — цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

14 ноября агентство Reuters со ссылкой на очевидцев с места событий сообщило, что Владимир Зеленский прибыл в город Херсон. Как уточняется в материале, украинский лидер выступил перед украинскими силовиками.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что решение об отводе войск необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город. При этом он отметил, что это не означает, что Россия отступила: нужно время, чтобы восстановить силы и вернуть Херсон под свой контроль.