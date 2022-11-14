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Владимир Зеленский прибыл в Херсон

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Владимир Зеленский прибыл в Херсон
Фото: flickr/statephotos

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в город Херсон в понедельник, 14 ноября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев на месте событий.

Как уточняется в материале, украинский лидер выступил перед украинскими силовиками. Ранее Зеленский заявил, что Киев не намерен пускать журналистов в Херсон из-за необходимости проведения работ по разминированию, сообщает ТАСС.

Но на месте событий оказались журналисты агентства Daily Mail, которые опубликовали фотографии с привязанными к столбам людьми в Херсоне. Украинские солдаты подозревают их в сотрудничестве с Россией.

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 9 ноября, приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

В материале Вечерней Москвы рассказали, что на самом деле происходит на Херсонском направлении. Военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что такая мера необходима для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город. При этом он отметил, что это не означает, что Россия отступила: нужно время, чтобы восстановить силы и вернуть Херсон под свой контроль.

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