Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вооруженные силы России ликвидировали более 80 украинских боевиков, которые пытались атаковать в направлении Новоселки в Донецкой народной республике. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщило Минобороны.

— На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселки Донецкой народной республики. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Как уточняется, также были ликвидированы один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ударами российской авиации был уничтожен арсенал украинской армии в Черкасской области Украины. Кроме того, российской армии удалось сорвать попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ на территории Луганской народной республики.

Помимо этого, армия России уничтожила около 20 украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в районе Кинбурнской косы. Известно также об уничтожении российскими военными четырех легкомоторных плавательных средств украинской армии.