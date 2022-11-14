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Около 2,5 миллиона человек посетили Северный речной вокзал в течение сезона летней навигации

Полина Долганова
Город
Около 2,5 миллиона человек посетили Северный речной вокзал в течение сезона летней навигации
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Около 2,5 миллиона москвичей и гостей столицы посетили Северный речной вокзал в период летней речной навигации в текущем году. Об этом рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул.

По его словам, в дни с понедельника по пятницу вокзал посещали около трех тысяч гостей. При этом в хорошую погоду и выходные там наблюдалось до 30 тысяч человек ежедневно.

Асаул добавил, что Мосгортранс рассчитывает на прирост пассажиропотока с Северного и Южного речных вокзалов в следующем сезоне как минимум на 15 процентов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что москвичи заключили 100 браков в этом сезоне на Северном речном вокзале. Отмечается, что свадьбы проходили почти каждую субботу. Столичные ЗАГСы подбирали для этого самое романтичное время — закат.

Также сообщалось, что москвичи назвали Северный речной вокзал самым красивым зданием после реставрации.

Северный речной вокзал Пассажиры Москва
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