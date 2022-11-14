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Сотрудники полиции оштрафовали пенсионера, который гонял по встречной полосе движения

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники полиции оштрафовали пенсионера, который гонял по встречной полосе движения
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Полиция в Подмосковье задержала пенсионера, который грубо нарушал правила ПДД и гонял по встречной полосе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 14 ноября.

По ее словам, сотрудники полиции заметили в Сети видео, на котором красная иномарка едет по встречной полосе движения. Позже стало известно, что инцидент произошел в городском округе Истра на трассе ММК — Павловская Слобода — Нахабино.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Вскоре сотрудники ГИБДД нашли нарушителя. Им оказался житель города Красногорска 1950 года рождения.

За нарушение правил дорожного движения в отношении пенсионера составили протокол по статье «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Мужчину признали виновным и назначили ему пять тысяч рублей штрафа.

Ранее статистику нарушений ПДД сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. По ее словам, в Москве водители в этом году стали чаще нарушать правила дорожного движения.

Подмосковье ПДД административный протокол Истра Красногорск
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