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Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В пятницу, 14 ноября, в столице ожидается похолодание в период с 16:00 до 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Температура воздуха ночью составит от двух до четырех градусов мороза. Днем возможна переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-западный с порывами до 10 метров в секунду, — говорится в сообщении.

На следующий день, 15 ноября, местами пройдет снег, а температура воздуха днем составит от нуля до минус двух градусов. В среду, 16 ноября, в городе также ожидается небольшой снег, днем похолодает до двух градусов, ночью — до минус четырех.

В четверг, 17 ноября, столбики термометров днем покажут минус четыре градуса, а ночью — минус пять. Также местами пройдет снег и подует северо-восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

В пятницу и субботу, 18 и 19 ноября, днем будет до минус шести градусов, ночью — до семи градусов мороза, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что уже на следующей неделе в столице появятся сугробы до восьми сантиметров.

О том, когда в Москву окончательно придут холода, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, ноябрь в этом году отличается значительными перепадами температуры.

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