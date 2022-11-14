Несколько женщин-военнослужащих ВСУ отпустили после проверки в ДНР

Фото: РИА Новости

Правоохранительные органы Донецкой народной республики после проверки отпустили нескольких задержанных украинских женщин-военнослужащих. Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября.

Всех задержанных проверяли на причастность к совершению военных преступлений и к участию в боевых действиях. Задержанных отпустили, как только была доказана их невиновность. Сейчас женщины, служившие в сухопутных войсках на территории Мариуполя, уже встретились со своими семьями, передает РИА Новости.

Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали группу диверсантов, которые готовили теракты против сотрудников временной администрации. При задержании силовики нашли у злоумышленников пять килограммов пластида, электродетонаторы, три самодельные бомбы, готовые к использованию, гранаты, огнестрельное оружие с боеприпасами, а также специальные средства разведки.

Попавший в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук рассказал, что украинское правительство собиралось забросить в Россию диверсантов для ударов по инфраструктуре. Украинские диверсанты должны были организовать теракты в Курской, Брянской и Белгородской областях.