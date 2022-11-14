Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Несколько женщин-военнослужащих ВСУ отпустили после проверки в ДНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Несколько женщин-военнослужащих ВСУ отпустили после проверки в ДНР
Фото: РИА Новости

Правоохранительные органы Донецкой народной республики после проверки отпустили нескольких задержанных украинских женщин-военнослужащих. Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября.

Всех задержанных проверяли на причастность к совершению военных преступлений и к участию в боевых действиях. Задержанных отпустили, как только была доказана их невиновность. Сейчас женщины, служившие в сухопутных войсках на территории Мариуполя, уже встретились со своими семьями, передает РИА Новости.

Сотрудники ФСБ в Херсонской области задержали группу диверсантов, которые готовили теракты против сотрудников временной администрации. При задержании силовики нашли у злоумышленников пять килограммов пластида, электродетонаторы, три самодельные бомбы, готовые к использованию, гранаты, огнестрельное оружие с боеприпасами, а также специальные средства разведки.

Попавший в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук рассказал, что украинское правительство собиралось забросить в Россию диверсантов для ударов по инфраструктуре. Украинские диверсанты должны были организовать теракты в Курской, Брянской и Белгородской областях.

Украина Россия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте