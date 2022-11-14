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Эксперт дала советы россиянам, которые планируют путешествие за границу на Новый год

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт дала советы россиянам, которые планируют путешествие за границу на Новый год
Фото: Pixabay

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова дала рекомендации тем россиянам, которые собираются встретить Новый год за границей.

Эксперт посоветовала брать с собой наличные деньги, так как не всегда можно быстро найти банкомат или расплатиться картой. Лучше всего брать с собой в поездку наличные в долларах.

Помимо прочего, Осипова также призвала туристов быть осторожными при покупке путевок, чтобы избежать мошенничества. Перед оплатой нужно внимательно ознакомиться с договором и ни в коем случае не переводить деньги на счет физлица.

Осипова добавила, что путевки на новогодние праздники стоит покупать в ноябре.

— Новый год — это высокий сезон, и его празднование за рубежом или в России нужно планировать заранее. Чем ближе к Новому году, тем выше будут цены, — пояснила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

Ранее ассоциация туроператоров России назвала топ регионов, где планируют встречать Новый год россияне. Первое место досталось Сочи. В лидеры направления новогоднего туризма в стране вырвались Москва, Московская область и Санкт-Петербург, передает «Царьград».

Наиболее популярными зарубежными направлениями для отдыха в предстоящие новогодние каникулы у россиян являются ОАЭ и Египет. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

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