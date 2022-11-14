«Газель» взорвалась на заправке в Зеленограде

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Автомобиль взорвался на станции АЗС в Зеленограде. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 14 ноября.

По информации ведомства, на автозаправочной станции загорелась «газель». В результате пожара в кузове автомобиля сдетонировал газовый баллон.

По предварительным данным, пострадавших нет.

— На данный момент пожар потушен. В ликвидации огня участвовали машины столичного и подмосковного МЧС, — резюмировали в пресс-службе МЧС по Московской области.

В этот же день в столице произошел пожар в квартире жилого дома. Огонь охватил 30 квадратных метров. В процессе тушения пожарные спасли шестерых жильцов. Один человек погиб. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.