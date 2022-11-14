Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Газель» взорвалась на заправке в Зеленограде

Степан Жирнов
Происшествия
«Газель» взорвалась на заправке в Зеленограде
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Автомобиль взорвался на станции АЗС в Зеленограде. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 14 ноября.

По информации ведомства, на автозаправочной станции загорелась «газель». В результате пожара в кузове автомобиля сдетонировал газовый баллон.

По предварительным данным, пострадавших нет.

— На данный момент пожар потушен. В ликвидации огня участвовали машины столичного и подмосковного МЧС, — резюмировали в пресс-службе МЧС по Московской области.

В этот же день в столице произошел пожар в квартире жилого дома. Огонь охватил 30 квадратных метров. В процессе тушения пожарные спасли шестерых жильцов. Один человек погиб. По данному факту Следственный комитет проводит проверку.

МЧС Москва ликвидация Пожары АЗС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте