СК проводит проверку по факту гибели молодого человека в пожаре на востоке столицы

Следственный комитет проверит обстоятельство смерти молодого человека, погибшего при пожаре на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 14 ноября.
По ее словам, тело погибшего нашли недалеко от дома на улице 3-я Рыбинская в столице. Сотрудники ведомства установили, что молодой человек проживал в квартире, в которой произошло возгорание.
Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливая причины и подробности произошедшего.
Пожар, о котором идет речь, начался в районе 11 утра на улице 3-й Рыбинской в доме № 21, корпус 1. Черный густой дым валил из окна девятого этажа. Его площадь составила 30 квадратных метров.
Возгорание полностью ликвидировано в 11:48. В ходе тушения сотрудниками МЧС были спасены шесть жильцов.
В результате происшествия один человек погиб.