Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Позор вам всем»: британцев шокировали фото с привязанными к столбам жителями Херсона

Лейла Алиева
В мире
«Позор вам всем»: британцев шокировали фото с привязанными к столбам жителями Херсона
Фото: Unsplash

Британцы осудили кадры, на которых жители Херсона были привязаны к столбам. Свое мнение они выразили в комментариях к публикации в издании Daily Mail.

«Это неправильно с точки зрения морали, и я удивлен, что многие желают им смерти. Позор вам всем», — написал один из пользователей.

«Это просто бесчеловечно», — прокомментировал второй.

«Налицо нарушение прав человека», — указал другой комментатор.

«Почему DM не освещает новые законы Зеленского, направленные против его же людей, отбирающие у рабочих права, усиливающие приватизацию и прочие?» — задался вопросом еще один пользователь.

«Это военное преступление. Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть», — заключил последний.

В этот же день издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых ВСУ с приходом в Херсон привязали местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями, к столбам. На кадрах видно, как вокруг них стоят другие граждане и наблюдают за ситуацией.

Также 14 ноября украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Во время своего приезда он выступил перед украинскими силовиками.

Украина Великобритания Наказания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте