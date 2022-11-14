«Позор вам всем»: британцев шокировали фото с привязанными к столбам жителями Херсона

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Британцы осудили кадры, на которых жители Херсона были привязаны к столбам. Свое мнение они выразили в комментариях к публикации в издании Daily Mail.

«Это неправильно с точки зрения морали, и я удивлен, что многие желают им смерти. Позор вам всем», — написал один из пользователей.

«Это просто бесчеловечно», — прокомментировал второй.

«Налицо нарушение прав человека», — указал другой комментатор.

«Почему DM не освещает новые законы Зеленского, направленные против его же людей, отбирающие у рабочих права, усиливающие приватизацию и прочие?» — задался вопросом еще один пользователь.

«Это военное преступление. Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть», — заключил последний.

В этот же день издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых ВСУ с приходом в Херсон привязали местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями, к столбам. На кадрах видно, как вокруг них стоят другие граждане и наблюдают за ситуацией.

Также 14 ноября украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Херсон. Во время своего приезда он выступил перед украинскими силовиками.