Италия прекратила принимать на визы небиометрические загранпаспорта россиян

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Итальянские визовые центры прекращают принимать к рассмотрению российские загранпаспорта без биометрических данных. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщает VMS-Italy.

— С 15.11.2022 для граждан РФ к рассмотрению принимаются только биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет! — говорится в сообщении.

Однако других изменений в визовой политике больше нет. Необходим загранпаспорт, действительный не менее трех месяцев после срока окончания действия запрашиваемой визы, содержащий минимум две незаполненные страницы (разворот), выданный не более десяти лет назад.

Действие соглашения об упрощенном визовом режиме между странами ЕС и Россией было остановлено с 12 сентября. Приостановка соглашения означает, что теперь в отношении россиян применяются общие правила выдачи виз. Кроме того Литва, Эстония, Польша и Латвия договорились совместно ввести ограничения для поездок россиян и согласовали общий региональный подход к возможности поездок россиян.

Также в сентябре Швейцария приостановила упрощенный режим выдачи виз гражданам РФ. К россиянам будут применяться общие условия въезда в Шенгенскую зону, соответствующие процедуры вернутся к обычным правилам визового кодекса.