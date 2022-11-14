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Байден назвал вывод ВС России из Херсона значительной победой Украины

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден назвал вывод ВС России из Херсона значительной победой Украины
Фото: flickr/whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в понедельник, 14 ноября, заявил, что вывод российской группировки войск из Херсона стал «значительной победой» Украины.

— Прежде всего — это существенная победа Украины, — сказал президент США в ответ на просьбу журналиста оценить ситуацию в Херсоне.

Глава Белого дома в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии отметил, что Америка продолжит поставлять военную помощь Украине. Байден добавил, что ожидает «замедления» конфликта грядущей зимой и подчеркнул, что США не будет участвовать «ни в каких переговорах, поскольку ничего про Украину без Украины» звучать не должно, передает РИА Новости.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу военных подразделений за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что решение об отводе войск необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город. Также он отметил: это не означает, что российская сторона отступила.

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