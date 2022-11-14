Ученые заявили о риске рака и метастазов при избытке витамина В3

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Высокие уровни пищевой добавки для профилактики различных заболеваний — никотинамидрибозида (NR) — могут увеличить риск развития рака молочной железы и метастазирования в мозг. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Biosensors and Bioelectronics.

NR представляет из себя форму витамина B3 и способствует восстановлению клеточных уровней НАД+, снижающихся при старении и хронических заболеваниях. Пищевая добавка продается во многих магазинах, однако ученым до сих пор неизвестно, как вещество влияет на клетки и действительно ли оно эффективно в борьбе с возрастом.

Группа исследователей разработала неинвазивный биолюминесцентный зонд BiNR для визуализации того, как клетки поглощают NR внутри живых организмов. Устройство протестировали на мышиной модели трижды негативного рака молочной железы. Согласно результатам эксперимента, раковые клетки активно поглощали NR, что привело к увеличению распространенности рака и метастазов в головной мозг, передает «Лента.Ру».

До этого онкологи из Тегеранского университета медицинских наук сообщили, что употребление кофе, приготовленного на разогретой до 90–95 градусов воде, может вызвать ожоги чувствительных клеток слизистой пищевода и повысить риск развития рака в два раза.