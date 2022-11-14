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Ефимов рассказал о торгах на размещение гостиницы в особняке в Таганском районе

Георгий Соланович
Город
Ефимов рассказал о торгах на размещение гостиницы в особняке в Таганском районе
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Товарищеский переулок, 24с4 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о расширении льготной программы аренды «1 рубль за квадратный метр в год», в рамках которой инвесторы получили возможность восстановить объект культурного наследия и разместить там гостиницу. По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, первое такое сооружение будет выставлено на торги до конца 2022 года, контракт с победителем аукциона будет заключен на 20 лет.

— До конца этого года на торги будет выставлен исторический особняк в Таганском районе столицы, где в XIX веке родились и жили художники — братья Сергей и Константин Коровины. Договор с победителем аукциона будет заключен на 20 лет, — сказал Ефимов.

Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что двухэтажное здание находится в удовлетворительном состоянии, однако нуждается в проведении реставрации. Инвестор должен будет восстановить объект за пять лет. Также необходимо выполнить требования столичного комитета по туризму, согласно которым номерной фонд должен занимать не менее 75 процентов общей площади сооружения, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

При этом сама гостиница должна будет пройти классификацию и получить соответствующую категорию — три, четыре или пять звезд. Информация о торгах будет опубликована на инвестиционном портале столицы и на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Недавно столичное правительство внесло изменения в программу создания мест приложения труда. Теперь у девелоперов будет больше времени на реализацию некоторых проектов. Им также станет проще привлекать другие компании к строительству объектов для создания новых рабочих мест.

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