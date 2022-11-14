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Найденный на пляже в Севастополе мертвый дельфин не принадлежит местному дельфинарию

Георгий Соланович
Происшествия
Найденный на пляже в Севастополе мертвый дельфин не принадлежит местному дельфинарию
Фото: Unsplash

Мертвый дельфин, которого нашли на берегу пляжа в районе села Осипенко в Севастополе, не принадлежит местному дельфинарию, сообщили в Институте биологии южных морей в понедельник, 14 ноября.

— Сотрудник Карадагской научной станции Дарья Цветкова при визуальном осмотре найденного на пляже в районе села Осипенко дельфина установила, что афалина не из дельфинария «Флиппер». Это не Зоя, — передает ТАСС сообщение института.

Об обнаружении дельфина в Севастополе сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он отметил, что специалисты ветнадзора не смогли считать чип, который должен был быть у афалины из дельфинария. Развожаев также допустил возможность повторного обнаружения оставшихся афалин на мелководье.

2 ноября владелец дельфинария в Севастополе выбросил четырех дельфинов в море. Свой поступок он объяснил тем, что у него не осталось средств на содержание млекопитающих. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

О том, какое наказание грозит недобросовестному хозяину дельфинов, рассказал «Вечерней Москве» юрист Дмитрий Кваша.

Смерть Севастополь Дельфины
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