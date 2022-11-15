Народный календарь. Как 18 ноября стать здоровым на целый год

Православная церковь 18 ноября почитает память святого Ионы — русского архиепископа Великоновгородского и Псковского, известного также как игумен Отенской пустыни. В этот день рекомендуется сходить в баню, не принимать важные решения, подписывать какие-либо документы и делать покупки.
18 ноября можно сделать генеральную уборку. Согласно легендам, в этот день можно не только чистоту навести, но и от негатива избавиться.
Приметы погоды:
Если снега много навалило, то и зима снежной будет.
Если на ветвях ивы появился иней, то зима будет холодной и затяжной.
Если снег неровно на землю ложится, следующий год будет урожайным на рожь.
Если небо ясное, а ветер северный, то скоро похолодает.
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Именины отмечают: Тимофей, Гавриил, Галактион, Памфил.