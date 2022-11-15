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Приметы и советы

Народный календарь. Как 18 ноября стать здоровым на целый год

Георгий Соланович
Общество
Народный календарь. Как 18 ноября стать здоровым на целый год
Фото: depositphotos

Православная церковь 18 ноября почитает память святого Ионы — русского архиепископа Великоновгородского и Псковского, известного также как игумен Отенской пустыни. В этот день рекомендуется сходить в баню, не принимать важные решения, подписывать какие-либо документы и делать покупки.

18 ноября можно сделать генеральную уборку. Согласно легендам, в этот день можно не только чистоту навести, но и от негатива избавиться.

Приметы погоды:

Если снега много навалило, то и зима снежной будет.

Если на ветвях ивы появился иней, то зима будет холодной и затяжной.

Если снег неровно на землю ложится, следующий год будет урожайным на рожь.

Если небо ясное, а ветер северный, то скоро похолодает.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Именины отмечают: Тимофей, Гавриил, Галактион, Памфил.

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