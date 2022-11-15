Доктор Мясников дал рекомендации по предотвращению инсульта

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Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы для предотвращения развития инсульта. По его словам, факторами риска развития болезни являются гипертония, повышенный уровень холестерина, глюкозы, курение, наследственность, возраст за 60 лет, малоподвижный образ жизни и лишние килограммы.

— Я сам — старый гипертоник. Таблетки я выпил. Измерять давление аппаратом — прошлый век. Сейчас есть холтеровское мониторирование, оно доступно. Когда вы носите аппарат, он мерит вам давление ночью, днем, в различных обстоятельствах. И в результате вы можете посмотреть средний уровень, и тогда уже менять лекарства более прицельно, — рассказал медик в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Он порекомендовал бросить курить и внимательно следить за уровнем холестерина и сахара в крови.

Также Мясников сообщил, что излишнее потребление соли может привести к инсульту, инфаркту и раку желудка. ВОЗ относит соль к канцерогенам, добавил специалист.

Смерть во сне может возникнуть абсолютно по разным причинам и в любом возрасте. Но существует ряд заболеваний и факторов, которые увеличивают этот риск. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.