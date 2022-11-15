Основатель «Ласкового мая» Кузнецов перед смертью подарил песни мальчику из детдома

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Незадолго до внезапной смерти основатель группы «Ласковый май» и автор главных хитов коллектива Сергей Кузнецов приезжал в детский дом в Оренбурге, где воспитывался певец Юрий Шатунов. Он был уверен, что в этом заведении живет новый талант.

16-летний Кирилл Ракуши, индиец по отцу и русский по матери, уже несколько лет воспитывается в этом заведении. Недавно он участвовал в проекте на канале НТВ «Ты супер!» и поразил многих зрителей и судей вокальными данными.

В Ракуши поверил и Кузнецов. Он написал для подростка несколько песен и привез их в детдом.

— Он сказал: «У меня есть для вашего мальчика песни, я хочу, чтобы эти песни спел именно он, — рассказала в программе «Ты не поверишь!» директор учреждения Лариса Янченко.

По ее словам, Кузнецов передал для Кирилла несколько текстов, сообщает портал Teleprogramma.

12 ноября сообщалось, что семья покойного Сергея Кузнецова не получит прав на его наследие. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Хиты композитора станут собственностью неких третьих лиц, которые не связаны с Кузнецовым кровными узами.

Советский и российский композитор и поэт, создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов скончался в Оренбурге в возрасте 58 лет 7 ноября.

Кузнецов родился 6 января 1964 года в Медногорске в Оренбургской области. В 16 лет будущий создатель культовой группы попытался поступить в музыкальную школу, но из-за незнания нотной грамоты его не приняли. Спустя год он все же смог поступить на дирижерско-хоровое отделение музыкального училища, которое бросил через семь месяцев.