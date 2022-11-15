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США ввели санкции против разработчика микросхем «Миландр» из России

Юлия Курганова
В мире
США ввели санкции против разработчика микросхем «Миландр» из России
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты ввели санкции против российского разработчика и производителя интегральных микросхем «ППК Миландр» и в отношении трех связанных с ним юридических лиц из Швейцарии, Тайваня и Армении. Об этом сообщил Госдеп в понедельник, 14 ноября.

В заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена сказано, что ограничения вводятся против «ППК Миландр» за то, что компания работает в электронной отрасли в России и имеет отношение к военной сфере.

— Данная компания является российским разработчиком и производителем интегральных микросхем, которая специализируются на производстве микроэлектронной продукции. «ППК Миландр» принадлежит к военным и научно-исследовательским структурам, принимает участие в выставках российского оружия, — говорится в заявлении.

Также Министерство финансов США ввело санкции против еще трех компаний, по его данным, связанных с «ПКК Миландр». Это предприятие Milur Electronics, зарегистрированное в Армении, компания из Швейцарии Milur SA и тайваньская компания Sharp Edge Engineering Inc. В Штатах считают, что данные юрлица использовались для осуществления продаж за рубеж, сообщает ТАСС.

14 ноября глава Минфина США Джанет Йеллен анонсировала новые санкции Соединенных Штатов в отношении «транснациональной сети», которая закупает технологии для российского военно-промышленного комплекса. По словам Йеллен, санкции, связанные с военными технологиями, которыми обладает российская сторона, коснутся 14 физических и 28 юрлиц.

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