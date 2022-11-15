Директор Моисеева Горох раскрыл детали будущего памятника певцу

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Директор певца Бориса Моисеева Сергей Горох в понедельник, 14 ноября, рассказал о начале работы над памятником артисту. Он также назвал имя автора скульптуры.

— Это будет внук великого художника Александра Шилова. Мы над этим работаем, делаем эскизы. Это будет скульптура из его любимого танца «Боль разлуки», — сообщил Горох в интервью в программе НТВ «Ты не поверишь!».

Он раскрыл, что идея произведения полностью принадлежит ему. По его словам, близкие Моисеева восприняли ее хорошо.

— Я ни с кем не совещался, но мое предложение восприняли очень хорошо. Сейчас перед нами стоят две важные задачи: сделать мемориальные доски в Москве и Могилеве. На его домах, где он жил, — отметил менеджер.

По предварительным данным СМИ, надгробие для артиста будет стоить около пяти миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Официальной причиной смерти балетмейстера и певца Бориса Моисеева является сердечная недостаточность. Но соавтор хита «Голубая луна» Николай Трубач имеет собственную точку зрения на этот счет.

Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище 2 октября. До этого брат Моисеева заявил, что к смерти певца причастен его арт-директор Сергей Горох. По утверждению родственника артиста, Горох намеренно делал все, чтобы звезда умер.