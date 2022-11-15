Актера Андрея Стоянова кремировали в тайне от бывшей жены Елены Берковой

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актер Андрей Стоянов, ушедший из жизни 10 ноября, был кремирован. На мероприятии, организованно близкими родственниками артиста, не присутствовала его бывшая жена Елена Беркова.

Место захоронения Стоянова будет определено через некоторое время.

Экс-участница телепроекта «Дом 2» прокомментировала печальную новость. По ее словам, жизнь ее бывшего супруга заметно изменилась после их расставания, и она избегала контакта с ним.

— Какие-то слухи до меня доходили от людей, которые видели его в непотребном виде, пьяным, а я не реагировала. Возможно, Андрей не справился с нашим расставанием, — приводит слова актрисы «СтарХит».

О смерти актера Андрея Стоянова стало известно 10 ноября. Предварительной версией причины его ухода называлась передозировка наркотиками, однако она не подтвердилась.

Позже Беркова поделилась воспоминаниями о последней встрече с бывшим мужем. По ее словам, она состоялась в здании суда во время развода и прошла в большом напряжении. Актриса рассказала, что Стоянов был в агрессивном состоянии. Они подписали бумаги и сразу разошлись.