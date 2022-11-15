Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Актера Андрея Стоянова кремировали в тайне от бывшей жены Елены Берковой

Анастасия Колоскова
Общество
Актера Андрея Стоянова кремировали в тайне от бывшей жены Елены Берковой
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актер Андрей Стоянов, ушедший из жизни 10 ноября, был кремирован. На мероприятии, организованно близкими родственниками артиста, не присутствовала его бывшая жена Елена Беркова.

Место захоронения Стоянова будет определено через некоторое время.

Экс-участница телепроекта «Дом 2» прокомментировала печальную новость. По ее словам, жизнь ее бывшего супруга заметно изменилась после их расставания, и она избегала контакта с ним.

— Какие-то слухи до меня доходили от людей, которые видели его в непотребном виде, пьяным, а я не реагировала. Возможно, Андрей не справился с нашим расставанием, — приводит слова актрисы «СтарХит».

О смерти актера Андрея Стоянова стало известно 10 ноября. Предварительной версией причины его ухода называлась передозировка наркотиками, однако она не подтвердилась.

Позже Беркова поделилась воспоминаниями о последней встрече с бывшим мужем. По ее словам, она состоялась в здании суда во время развода и прошла в большом напряжении. Актриса рассказала, что Стоянов был в агрессивном состоянии. Они подписали бумаги и сразу разошлись.

Знаменитости Смерть Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте